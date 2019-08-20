شمخاني: سياسة الضغوط القصوى التي تقوم بها اميركا لن تُركع ايران

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي ال​ايران​ي ​علي شمخاني​ أن "​سياسة​ الضغوط القصوى التي تقوم بها ​اميركا​ لن تُركع ايران"، مشدداً على أن "اميركا بانها المعتدية والعنصر الاساس في التوتر بالمنطقة"، محذرا انه "على ​واشنطن​ "التصرف بعقلانية وإن عملية الضعوط القصوى التي تمارسها ​حكومة​ ترامب لن تُركع ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية ولن تعيدها الى طاولة المفاوضات".

واعتبر علي شمخاني ان "الهدف من اجراءات الحظر ليس التفاوض بل ارغامنا على الاستسلام ومادامت اميركا تنتهج هذا السبيل فان ايران لن تسعى للتفاوض ابدا".