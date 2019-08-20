مسؤول في الجيش الايراني: اميركا ستتفكك أسرع من المتصور

اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني العميد ​احمد رضا بوردستان​ ان "تفكك ​اميركا​ سيكون اسرع مما يمكن تصوره"، مشيراً إلى أن "اميركا بديونها البالغة اليوم 22 تريليون دولار تعد ​الدولة​ الاكثر مديونية في ​العالم​ ولكن هذا الامر لا يظهر نظرا لان ​الدولار​ يستخدم كاساس في المعاملات النقدية".

ولفت إلى أنه "لو جرى تنفيذ مشروع الغاء الدولار من المعاملات بين ​روسيا​ و​الصين​ فحينها سنسمع صوت تحطم عظام اميركا"، مشيراً إلى أن "هنالك ولايات في اميركا مثل ​كاليفورنيا​ تسعى من اجل ​الاستقلال​ وفيها حركة تسعى لاجراء الاستفتاء للحصول على الاستقلال ولو تم هذا الامر ستتبعها سائر الولايات".

واوضح أن "موجة واسعة من الانحلال الخلقي و​المخدرات​ والتمييز العنصري والارقام العالية للجريمة والقتل و​الانتحار​ متفشية في اميركا بحيث اصبحت خارج سيطرة قادة اميركا وان هذه الامبراطورية ستسقط سرع مما يمكن تصوره".