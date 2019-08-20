اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان ان "تفكك اميركا سيكون اسرع مما يمكن تصوره"، مشيراً إلى أن "اميركا بديونها البالغة اليوم 22 تريليون دولار تعد الدولة الاكثر مديونية في العالم ولكن هذا الامر لا يظهر نظرا لان الدولار يستخدم كاساس في المعاملات النقدية".
ولفت إلى أنه "لو جرى تنفيذ مشروع الغاء الدولار من المعاملات بين روسيا والصين فحينها سنسمع صوت تحطم عظام اميركا"، مشيراً إلى أن "هنالك ولايات في اميركا مثل كاليفورنيا تسعى من اجل الاستقلال وفيها حركة تسعى لاجراء الاستفتاء للحصول على الاستقلال ولو تم هذا الامر ستتبعها سائر الولايات".
واوضح أن "موجة واسعة من الانحلال الخلقي والمخدرات والتمييز العنصري والارقام العالية للجريمة والقتل والانتحار متفشية في اميركا بحيث اصبحت خارج سيطرة قادة اميركا وان هذه الامبراطورية ستسقط سرع مما يمكن تصوره".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في الجيش الايراني: اميركا ستتفكك أسرع من المتصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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