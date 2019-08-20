جونسون دعا الاتحاد الأوروبي لإلغاء بند الخطة الاحتياطية المتعلق بحدود إيرلندا

دعا رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​، مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى "إلغاء بند الخطة الاحتياطية المتعلق بالحدود الإيرلندية"، مبيناً أن "بند الخطة الاحتياطية يهدد عملية السلام الإيرلندية، وأنه من الممكن إجازة الاتفاق من قبل مجلس العموم في حال تمت إزالة البند".

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