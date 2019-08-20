الأسد: المعارك في إدلب كشفت لمن كان لديه شك عن دعم تركيا للإرهابيين

اكد الرئيس السوري ​بشار الأسد​ خلال استقباله وفدا من حزب روسيا الموحدة أن "الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من ​سوريا​ على الرغم من الدعم المستمر الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية من قبل العديد من الأطراف الغربية والإقليمية، وفي مقدمتها ​تركيا​".

وشدد الأسد على ان "المعارك الأخيرة في إدلب كشفت لمن كان لديه شك عن دعم ​أنقرة​ الواضح وغير المحدود للإرهابيين".