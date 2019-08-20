الأسد: المعارك في إدلب كشفت لمن كان لديه شك عن دعم تركيا للإرهابيين

اكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وفدا من حزب روسيا الموحدة أن "الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من سوريا على الرغم من الدعم المستمر الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية من قبل العديد من الأطراف الغربية والإقليمية، وفي مقدمتها تركيا".
وشدد الأسد على ان "المعارك الأخيرة في إدلب كشفت لمن كان لديه شك عن دعم أنقرة الواضح وغير المحدود للإرهابيين".
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