أصدرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نشرة خاصة، تنذر فيها بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.
وقالت المديرية في نشرتها اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستعرف طقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية يوم السبت المقبل، في عدد من الأقاليم.
وحسب ذات النشرة، فإن درجات الحرارة ستصل إلى 40 و46 درجة في عدد من المدن، كما أن رياح قوية ستشهدها عدد من المناطق خلال ذات الفترة، وهي الرياح التي ستتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع كبير لدرجات الحرارة ابتداء من اليوم ومناطق ستسجل 46 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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