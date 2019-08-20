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خلف سقوط سقف مقهى شعبي عشوائي، صباح اليوم الثلاثاء، بسوق الأسبوعي “ثلاثاء رأس العين”، إقليم شيشاوة فوق رؤوس المواطنين، عددا من الإصابات المتفاوتة الخطورة.
وحساب مصادر “اليوم 24″، فقد سقط، بشكل مفاجئ، سقف مقهى شعبي مصنوع من “القصب” على رأس بعض المواطنين الذي كانوا داخله، ما خلف عدد من الإصابات في صفوف مرتادي المقهى.
وأضاف المصدر ذاته، أنه لم يتم تسجيل اأي خسائر في الأرواح، حيث عرف المكان حالة استنفار لعناصر الوقاية المدنية، التي حلت بمكان الحادث، ليتم نقل الجرحى إلى مستعجلات مستشفى الإقليمي بشيشاوة لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات وجرحى بعد إنهيار مقهى شعبي فوق رؤوس مواطنين بسوق أسبوعي نواحي شيشاوة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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