الحكم الذي ظلم الوداد في نهائي العصبة.. جريشة وسط زوبعة في مصر والأهلي يصدر بلاغ رسمي

بات الحكم المصري، جهاد جريشة، المعروف بارتكابه الأخطاء الفادحة، في مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، مهددا بالإيقاف من الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب ارتكابه “مجزرة تحكيمية” في المباراة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم، يدرس فعليا تسليط عقوبات على الحكم جريشة بتجميد نشاطه لفترة طويلة، وذلك بعد أن أثار جدلا كبيرا بعد المباراة.

وكان نادي الأهلي المصري، قد أصدر بلاغا رسميا، يدين فيه الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جريشة في هذه المباراة، كما طالب لجنة الحكام في الاتحاد المصري، بعدم تعيين جريشة في أي مباراة له، سواء في الدوري المحلي، أو في منافسة الكأس.

جدير ذكره، أن الحكم المصري المذكور، كان قد أوقف من طرف الاتحاد الإفريقي للعبة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأخطاء التي ارتكبها في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن تلغى هذه العقوبة بعد مجموعة من التدخلات.