وسط استمرار المقاطعة.. طلبة الطب يبحثون عن أماكن للتكوين الذاتي وهذه تفاصيل تعثر آخر محاولة للتوصل لاتفاق مع الحكومة

بعد تراجع الحكومة عن برمجة دروس استدراكية خلال العطلة الصيفية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، يستعد الطلبة لإطلاق دروس استدراكية خاصة، ينظمونها بأنفسهم.

الإعلان الذي سبق وأعلنت عنه تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قبل أيام، في ندوة صحافية في العاصمة الرباط، قال حمزة قرمان منسق الطلبة في الرباط في حديثه لـ”اليوم 24″ إنه يصطدم بصعوبة إيجاد أماكن مناسبة للطلبة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الطلبة كانوا يراهنون على مباراتي كليات الطب والصيدلة لتحتضن دروسهم الاستدراكية، غير أنهم فوجئوا بإقفال الكليات أمام مبادرتهم، ما دفعهم للبحث عن أماكن بديلة.

وعن رفع الطلبة لمقاطعتهم للدراسة والتي بدأت منذ خمسة أشهر، يقول قرمان إن الحكومة كانت قد طلبت من الطلبة، في آخر مرة، رفع مقاطعتهم مقابل إخراج بلاغ يوثق التزامات الحكومة تجاه الطلبة، إلا أن الطلبة تشبثوا بضرورة التوقيع على محضر اتفاق يضمن حقوقهم، وهو ما لم يتحقق.

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وتقول تنسيقية طلبة الطب إن اللجنة بين الوزارية التي تضم أزيد من ست قطاعات حكومية والتي كلفها رئيس الحكومة بإصلاح التحصيل الأكاديمي في كليات الطب، عقدت آخر اجتماعاتها مطلع شهر غشت الجاري، غير أنها أعلنت توقف الاجتماعات إلى غاية شهر شتنبر المقبل بحجة العطلة الحكومية.

واستنكر الطلبة توقف اللجنة التي اضطلعت بمهمة إيجاد حل لأزمتهم وخروجها في عطلة، في الوقت الذي يعاني ما يقارب من عشرين ألف طالب من كلفة توقف التمرس في كليات الطب وتعثر التوصل لحل مع الحكومة.