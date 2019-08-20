شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة.. مشائخ ووجهاء «العبري» ينفون صحة البيان الصادر بإسمهم والان مع التفاصيل

نفى مشائخ ووجهاء وعقال وممثلي منطقة العبري مديرية الغيضة محافظة المهرة - صحة البيان الصادر بإسم أهالي المنطقة الأحد الموافق: «١٨ اغسطس ٢٠١٩م» - مؤكدين عدم علمهم، به وأن ما ورد فيه عبارة عن اكاذيب ملفقة ومختلقة تتعارض تماما مع مواقفهم الحقيقية.

واوضح المشائخ والوجهاء في بيان صادر عنهم حصلنا على نسخة منه - ان ما جاء في البيان المزعوم لا علم لهم به ولا يمثلهم، وانهم يرفضون مضمونه جملة وتفصيلا.

واكد البيان الذي وقع عليه كلا من «الشيخ/ محمد سعد منشر كدة - والشيخ/ سالم حرمش سعيد كدة - والشيخ/ مبارك مبروك النوبي - والشيخ/ عبدالله سويلم سالم» - ان الاوضاع في المنطقة طبيعية ومطمئنة والامن مستتب والحياة تسير فيها بشكل طبيعي وليس فيها اي اشكالات كما أشيع في ذلك البيان - حسب وصفهم.

وفيما يلي نص البيان:

بيان توضيحي هام

وقف عقال ووجهاء وممثلي منطقة العبري مديرية الغيضة محافظة المهرة امام البيان المزعوم الصادر باسم أهالي منطقة العبري والمؤرخ بيوم الأحد ١٨ اغسطس ٢٠١٩م مستغربين ما جاء فيه من حديث بلسان أهالي المنطقة دون علمهم ، واننا جراء ذلك نؤكد الاتي:

1- ان ما جاء في ذلك البيان المزعوم لا علم لنا به ولا يمثلنا واننا نرفضه رفضا قاطعا، والأمور في المنطقة مطمئنة هادئة ولا يوجد أي أمر كما اشيع في ذلك البيان.

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2- نؤكد تمسكنا بالشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وسلطتها المحلية بقيادة الشيخ راجح باكريت محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي.

3- نوكد وقوفنا وتأييدنا لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية ودحر الانقلاب.

4- نؤكد على ضرورة التهدئة ونبذ العنف والحفاظ على الأمن والسكينة والهدوء بالمحافظة وأن يقوم العقلاء بدورهم في ذلك وان ترفع النقاط الأمنية بعيدا عن السكان واماكن رعيهم ومواشيهم .

5- ختاما فأن البيان المزعوم لا يمثل الا اصحابه ونؤكد أن أي بيان لايحمل ختم وفة موقعيه لا يعنينا.

حفظ الله اليمن .. وجنب محافظتنا الفتن.

صادر عن:

عقال ووجهاء منطفة العبري مديرية الغيضة