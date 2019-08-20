شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات تكثف جهودها لتحقيق أهداف هذا الإعلان العالمي من أجل السلام والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة إماراتية، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دوماً عبر لقاءاته المحلية والدولية، دعم الإمارات كل الجهود الدولية التي تصب في تعزيز القيم والمفاهيم المشتركة بين شعوب العالم، لكونها الضامن لتحقيق السلام، ويشكل مولد وثيقة " الأخوة الإنسانية " وتنفيذ مبادئها بداية الطريق للوصول إلى عالم آمن ومستقر.

وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء "تمضي الإمارات، انطلاقاً من عاصمة التسامح أبوظبي، التي شهدت توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في فبراير الماضي، في مسيرتها داعية للحوار والتعايش ونشر مبادئ الإخاء، من خلال تشكيل لجنة عليا تكثف جهودها في مختلف المجالات، لضمان تحقيق أهداف هذا الإعلان العالمي من أجل السلام.

وأوضحت أن الوثيقة التي وقعها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال زيارة تاريخية لأبوظبي، تشكل إعلان مبادئ عالمياً ومرشداً وهادياً للشعوب والدول للوصول بأجيالها اللاحقة إلى أرقى مراحل التعايش المشترك، كما أن بنود الوثيقة تشكل أنموذجاً حياً لتعزيز حوار الأديان والقيم المشتركة.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن الدولة عملت منذ توقيع الوثيقة على أرضها، على تفعيل مبادئها التي تنطلق في الأصل من نهج وقناعة وسياسات الدولة ذات السمعة الإنسانية العالمية، إذ تم تعميمها على المستوى الوطني والاهتمام بها في التشريعات الوطنية، كما تم إدخال وثيقة الأخوة الإنسانية للمناهج الدراسية في مدارس وجامعات الدولة ابتداءً من العام المقبل