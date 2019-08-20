شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. اعتقال 5 أشخاص خططوا لمهاجمة قوى الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن السلطات الفرنسية إنها اعتقلت 5 أشخاص خططوا لمهاجمة قوات الأمن. وذكرت المصادر أن السلطات في فرنسا اعتقلت 5 أشخاص خططوا لمهاجمة قوى الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع. ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل عن هوية المعتقلين ولصالح من يعملون.

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