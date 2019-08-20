شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل

عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، آب 20، 2019. وقال مصدر أن أجواء صنعاء وضواحيها تشهد، في الأثناء، تحليقا مكثفا للمقاتلات الحربية. ويوم أمس شنت مقاتلات التحالف 15 غارات على أهداف للمليشيا داخل صنعاء وفي ضواحيها. كما قصفت المقاتلات الحربية تجمعات للمليشيا في نهم شرقي صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.