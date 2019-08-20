شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة المياه بعدن توقع اتفاقا مع الهلال الأحمر الإماراتي والان مع التفاصيل

وقعت مؤسسة المياه بعدن صباح اليوم اتفاقا جديدا مع الهلال الاحمر الاماراتي. وقال مدير مؤسسة المياه المهندس فتحي السقاف انه بدعم من دولة الإمارات وقع ممثل ⁧‫الهلال_الأحمر_الإماراتي‬⁩ و مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن "المهندس فتحي السقاف "صباح اليوم اتفاقية توريد وتركيب وتشغيل 10 مضخات غاطس لمؤسسة المياة والصرف الصحي كأستجابة عاجلة للمناشدة التي وجهتها المؤسسة لتخفيف أزمة المياة في ⁧‫عدن‬⁩.

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