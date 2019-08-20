شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خروج قائد القوات الخاصة في أبين وتسليم المبنى سلمياً والان مع التفاصيل

قالت مصادر خاصة في مدينة زنجبار إن وساطة ادت الى تسليم قائد القوات الخاصة محمد العوبان وخروجه بشكل آمن. وذكرت المصادر أن محمد العوبان خرج مع مرافقيه بشكل أمن بعد وساطة دارت منذ صباح اليوم. وبحسب المصادر فإن القوات التي خرجت مع العوبان ستتوجه نحو مديرية لودر والاستقرار فيها. وشهدت مدينة زنجبار اشتباكات منذ صباح اليوم ادت الى السيطرة النارية على معسكر القوات الخاصة فيما تمكن الحزام من السيطرة على معسكر الشرطة في الكود.

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