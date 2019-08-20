شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مرافق قائد قوات النجدة بأبين في اشتباكات مع قوات الحزام والان مع التفاصيل

قالت مصادر خاصة محلية إن اشتباكات بين قوات الحزام وقوات النجدة أدت إلى مقتل مرافق قائد النجد في أبين صباح اليوم الثلاثاء. وذكرت المصادر فقد ادت الاشتباكات الى مقتل محمد سالم ابو سنة بالقرب من ادارة النجدة. وشهدت صباح اليوم زنجبار اشتباكات فيما تمكنت قوات الحزام من السيطرة على مبنى الشرطة في الكود.

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