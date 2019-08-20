شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يطالب وزراء الحكومة السابقة بإعادة أموال تقاضوها دون حق والان مع التفاصيل

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس،الإثنين، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة، بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيره على رواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، قرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها بعد تأشيره عليها " مكافآت".

وفي سياق متصل، قرر الرئيس الفلسطيني استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس، وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره بيتاً أثناء انتمائه للحكومة.