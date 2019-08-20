شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة فلسطينية لدخول موظفين أمريكيين للأقصى برفقة جماعات يهودية والان مع التفاصيل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، دخول عدد من كبار موظفي البيت الأبيض، باحات المسجد الأقصى في القدس، برفقة جماعات يهودية وبحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "دخول موظفي البيت الأبيض للمسجد الأقصى تم بطريقة اقتحامية وبمشاركة المستوطنين ودون تنسيق مع الجهة الرسمية المسؤولة عن المسجد الأقصى" في إشارة إلى دائرة الأوقاف الإسلامية.

كما أدانت الوزارة "دعوات المنظمات اليمينية لتنظيم اقتحامات حاشدة للمسجد الأقصى لتغيير الوضع التاريخي القائم فيه وانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية".

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وأشارت إلى أن ذلك يحدث "في وقت تتواصل فيه إجراءات وتدابير الاحتلال الجائرة لمنع أي نشاط ليس فقط سياسي إنما ثقافي، اجتماعي، رياضي أو فني ينظمه المقدسيون، وهو ما يعني حرمان الفلسطينيين من أي نشاط جماعي في مدينتهم".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني الإنساني للفلسطينيين في القدس لا تقتصر فقط على حملات التضييق والتنكيل والتهجير القسري لهم إلى خارج المدينة، إنما تتواصل من خلال هدم المنازل وطرد مقومات هذا الوجود".

وجددت الوزارة مطالبتها المدن العربية والإسلامية بعقد توأمات فورية مع القدس "كتعبير تضامني يتبنى صمود الفلسطينيين المقدسيين وطرح قضاياهم في المحافل كافة".