شكرا لقرائتكم خبر عن الصوفي: الجمهورية سقطت بعد اجتياح المليشيا للعاصمة والان مع التفاصيل

قال السياسي نبيل الصوفي إن الجمهورية انتهت عند اجتياح الحوثي لعاصمتها صنعاء عام 2014م. وقال نبيل الصوفي في تغريدة له ان الجمهورية اليمنية انتهت عند اجتياح صنعاء وكل ما يحدث بعد ذلك شيء مستقل ومختلف . ودعا الصوفي الى اعادة بناء تصورات القوى والاحزاب واعادة بناء مسار نضالي جيد حقيقي بحسب قوله.

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