شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ألوية العمالقة تدخل التربة بتعز والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية في تعز إن قوات من الوية العمالقة دخلت مينة التربة بمحافظة تعز للمشاركة بفك الحصار الذي تفرضه قوات مواليه للاصلاح على مناطق الحجرية. وكان قائد ألوية العمالقة أبلغ أمس قائد الواء الرابع مشاة جبلي أبو بكر الجبولي، الموالي للاصلاح بسحب قواته من مناطق الحجرية بشكل كامل، خلال لقاء جمعهما في مقر قيادة ألوية العمالقة.

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