شكرا لقرائتكم خبر عن أبين.. الحزام الامني يسيطر على معسكرات بالكود واشتباكات متقطعة بزنجبار والان مع التفاصيل
تمكنت قوات الحزام الامني من السيطرة على معسكر الشرطة العسكرية بمنطقة الكود محافظة أبين جنوبي اليمن بعد اشتباكات اندلعت بينهما فجر الثلاثاء
وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات انقطعت في منطقة الكود بعد سيطرت قوات الحزام الامني لمعسكر القوات الشرطة العسكرية حيث تم فتح الطريق عدن - أبين بعد عودة الهدوء الى مدينة، الكود على الخط الرابط بين عدن وابين
كما مازال معسكر القوات الخاصة بزنجبار محاصر وتوقعات بسقوطة خلال الساعات القادمة.
وتواردت مساء أمس أخبار عن تسليم المعسكر لقوات الحزام الأمني ألا أنه سرعان ما تم تكذيب الخبر واستمرت لجنة الوساطة بالعمل حتى فجر صباح اليوم الثلاثاء 20 اغسطس.
واكدت المصادر أن محاصرة معسكر القوات الخاصة ومعسكر الشرطة العسكرية ياتي بعد رفض قائدهم تسليم المعسكر لقوات الحزام الامني
واضافت ان قائد جبهة ثرة وشخصيات اجتماعية تقود وساطة بين الجانبين لحقن الدماء وان مساعي حثيثة بذلت وتبذل لعدم انزلاق أبين الى مربع العنف.
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