شكرا لقرائتكم خبر عن مرش منصب رئيس وزراء السودان: عبء كبير ينتظرني والان مع التفاصيل

قال مرشح منصب رئيس الوزراء السوداني الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، من مقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن عودته للبلاد تأجلت لغد الأربعاء، ووصف الإجماع الذي حظي به ترشيحه بالعبء الكبير على عاتقه.

وأضاف حمدوك "سأكون رئيس وزراء قومياً لكل أهل السودان مع تقديري واحترامي لقوى الحرية والتغيير التي رشحتني لهذا المنصب، ولكني منفتح على كل تيارات السودان والظروف"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الصيحة" السودانية، اليوم الثلاثاء.

وكشف حمدوك، جزءاً من برنامجه الإصلاحي، مشيراً إلى أن السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها، وأقر بضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية بالخارج للإسهام في مشروع نهضوي سوداني.