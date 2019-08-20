"الشباب" الإرهابية تستولي على قاعدة عسكرية جديدة بالصومال

أكدت مصادر أمنية صومالية أن حركة الشباب الإرهابية استولت على قاعدة عسكرية تابعة للجيش قرب مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، إن عناصر من الحركة الإرهابية شنت هجوماً مباغتاً على قاعدة عسكرية في منطقة (كلي ورابو) الواقعة على بُعد 4 كيلومترات غرب مدينة جوهر.

ولفتت إلى أن المسلحين المتطرفين استولوا على المعدات العسكرية التي كانت موجودة في القاعدة.

وهذه المرة الثانية، خلال أسبوع، التي تهاجم قوات تابعة لحركة الشباب الإرهابية قواعد عسكرية تابعة للجيش الصومالي.

كان إرهابيو "الشباب" تمكنوا من الاستيلاء على قاعدة عسكرية في دينوناي قرب مدينة بيدوا الهامة، الأسبوع الماضي، بعد انسحاب الجيش الصومالي منها.

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من ناحية أخرى، أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم، نجاحها في استهداف قيادي من حركة الشباب في غارة جوية.





وقالت أفريكوم، في بيان لها، إن الغارة استهدفت منطقة كونيوبرو الواقعة في إقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب الصومال.

وأشارت إلى أنه لم تحدث خسائر في صفوف المدنيين، موضحة أنها تشن غارات جوية على قواعد حركة الشباب في الصومال لتقويض قدرات الحركة المتطرفة.

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، تعهد الجنرال ستيفن تاونسند القائد الجديد للقيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بمواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب وتنظيم داعش.

ومنذ بدء تمرد "الشباب" قبل 10 سنوات قتلت الحركة آلافاً من الصوماليين ومئات من المدنيين في شرق أفريقيا، وعلى الرغم من طردها من مقديشو في عام 2011 لا تزال تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال.