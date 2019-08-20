مقتل 6 دواعش في قصف لطيران التحالف بالعراق

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في قصف لطيران التحالف الدولي بمحافظة نينوى.

وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي.

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وينفذ جنود أمريكيون من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جواً، مهمة ضد مواقع لداعش بالقرب من مطار (القيارة)، وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة" للتنظيم الإرهابي.

وأعلن العراق استعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها داعش في عام 2014، عقب حملات أمنية بدعم من التحالف الدولي، إلا أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات خاطفة عن طريق حرب العصابات.





وتقود واشنطن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي بدأ عملياته في 15 يونيو/حزيران 2014 عندما أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإرسال قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط، للرد على الهجوم الذي شنه داعش على العراق.

واستند أوباما في قراره إلى طلب الحكومة الاتحادية في بغداد إرسال قوات أمريكية لمساعدة القوات العراقية في مواجهة الخطر الذي يمثله التنظيم.