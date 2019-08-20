تشاوش أوغلو يحذر دمشق من "اللعب بالنار" بعد ضربات جوية في إدلب

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء دمشق إلى "عدم اللعب بالنار" بعد ضربة أعاقت تقدم رتل عسكري تركي أرسل إلى إدلب في شمال غرب سوريا حيث تنشر أنقرة نقاط مراقبة.
وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي "على النظام ألا يلعب بالنار... كما قلنا سابقاً، سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن عسكريينا ونقاط المراقبة الخاصة بنا".
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