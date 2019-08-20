بكين تحذّر من سباق تسلح جديد مع واشنطن

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بكين) حذّرت الصين اليوم (الثلاثاء) بأن اختبار الولايات المتحدة صاروخاً متوسط المدى أطلقته مؤخراً من قبالة سواحل كاليفورنيا سيؤدي إلى بدء «سباق تسلح» جديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن «هذا الإجراء من الولايات المتحدة سيطلق جولة جديدة من السباق إلى التسلح، الأمر الذي يؤدي إلى تصعيد المواجهة العسكرية». وكانت البحرية الأمريكية قد أطلقت الصاروخ من جزيرة سان نيكولاس قبالة سواحل كاليفورنيا، وذلك بعد أسابيع قليلة من انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 1987 مع الاتحاد السوفياتي.

حذّرت الصين اليوم (الثلاثاء) بأن اختبار الولايات المتحدة صاروخاً متوسط المدى أطلقته مؤخراً من قبالة سواحل كاليفورنيا سيؤدي إلى بدء «سباق تسلح» جديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن «هذا الإجراء من الولايات المتحدة سيطلق جولة جديدة من السباق إلى التسلح، الأمر الذي يؤدي إلى تصعيد المواجهة العسكرية». وكانت البحرية الأمريكية قد أطلقت الصاروخ من جزيرة سان نيكولاس قبالة سواحل كاليفورنيا، وذلك بعد أسابيع قليلة من انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 1987 مع الاتحاد السوفياتي.

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