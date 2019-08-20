قصف روسي يستهدف ريف إدلب

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جدة - خالد شويل - واس (لندن) قتل 6 أشخاص جراء قصف جوي روسي استهدف ريف إدلب الجنوبي في سورية، أمس (الإثنين)، فيما ألقى طيران النظام السوري 9 براميل متفجرة على موقعين بجنوب إدلب. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الروسية شنت من بعد منتصف الليلة الماضية ما لا يقل عن 12 غارة جوية، استهدفت بها مواقع في الغدقة ومعرة النعمان ودير شرقي والتمانعة وحيش وكفرنبل السورية، بينما استهدفت قوات النظام السوري بعشرات القذائف الصاروخية مناطق بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، إضافة إلى جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

قتل 6 أشخاص جراء قصف جوي روسي استهدف ريف إدلب الجنوبي في سورية، أمس (الإثنين)، فيما ألقى طيران النظام السوري 9 براميل متفجرة على موقعين بجنوب إدلب. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الروسية شنت من بعد منتصف الليلة الماضية ما لا يقل عن 12 غارة جوية، استهدفت بها مواقع في الغدقة ومعرة النعمان ودير شرقي والتمانعة وحيش وكفرنبل السورية، بينما استهدفت قوات النظام السوري بعشرات القذائف الصاروخية مناطق بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، إضافة إلى جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

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