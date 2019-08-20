شكرا لقرائتكم ترمب: هناك صحف تشيع وجود ركود حتى لا أفوز بانتخابات 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المخاوف بشأن ركود محتمل في الاقتصاد، متهماً الصحافة بصناعة "أزمة، وبذل كل ما بوسعهم لتحطيم الاقتصاد" حتى لا يفوز في انتخابات 2020.

أخبر ترمب المراسلين، مساء يوم الأحد، قبل العودة إلى البيت الأبيض بعد قضاء عشرة أيام في نادي الغولف في نيوجيرسي: "لا أعتقد أننا نواجه ركوداً، نحن نقوم بعمل جيد للغاية، ومستهلكونا أغنياء".

وأضاف: "لقد قدمت تخفيضاً هائلاً في الضرائب، وهم متخمون بالمال الآن".

وقال ترمب إذا كان الاقتصاد سوف يعاني من أي تباطؤ، فإن سبب ذلك يرجع إلى اضطراره لمواجهة الصين ودول أخرى.

واتهم دول الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل سيئ للغاية اقتصادياً.

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خطاب غير مسؤول

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، لشبكة فوكس نيوز في وقت سابق يوم الأحد: "الكل يريد أن يتحدث عن التشاؤم والركود. ليس هناك ركود في الأفق".

كما أصر نائب الرئيس مايك بنس في خطاب ألقاه الاثنين أمام نادي ديترويت الاقتصادي على أن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية "على الرغم من الخطاب غير المسؤول للعديد من وسائل الإعلام الرئيسية".

أساسيات قوية

وأبلغت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي المراسلين أن "أساسيات الاقتصاد قوية للغاية".

وقالت أيضاً إن وسائل الإعلام تهتم بتغطية الاقتصاد فقط إذا كان سيشكل أخباراً سيئة لترمب.

وقد اتصل ترمب بالرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى الأسبوع الماضي لمعرفة آرائهم مع تراجع سوق الأسهم في اجتماع يوم الثلاثاء، لكن متحدثاً باسم البيت الأبيض أصر على أن الدعوة "تم التخطيط لها منذ فترة طويلة".

وقد رأى ترمب أكثر من مرة أن موضوع الاقتصاد يسعى إلى توظيفه الديمقراطيون في سبيل الفوز بأي شكل كان في الانتخابات المقبلة.