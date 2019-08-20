ترند الموجز| اعتزال إليسا وفنان يتهمها بالدعاية الرخيصة.. وعمرو دياب يشعل السوشيال ميديا بيوم التلات.. وإجراء عاجل من ليفربول ضد صلاح

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، صدمة في الوسط الفني بعد اعتزال إليسا.. الأسباب الحقيقية وراء قرارها.. ورئيس ’’روتانا‘‘ يرد.. ورسائل من أحلام وأصالة وحماقي وهيفاء، وأحمد الشامي يثير الجدل بعد هجومه على اعتزال إليسا: ’’أرخص دعاية شوفتها في حياتي‘‘.. ورد فعل صديقها المقرب، إجراء عاجل من ليفربول يحرم صلاح من الانضمام إلى ريـال مدريد (التفاصيل الكاملة)، و’’#يوم_تلات‘‘ تريند مصر.. تسريب أحدث أغاني عمرو دياب.. والهضبة يبهر جمهوره بكلمات جريئة (فيديو).

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

صدمة في الوسط الفني بعد اعتزال إليسا.. الأسباب الحقيقية وراء قرارها.. ورئيس ’’روتانا‘‘ يرد.. ورسائل من أحلام وأصالة وحماقي وهيفاء

صدمت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها بعدما أعلنت اعتزالها الغناء، وأن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني، الأمر الذي دفع عدد من زملائها وأصدقائها لمساندتها.

وقالت اليسا في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر": "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة.. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي".

وأضافت: "إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا.. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

وأبدى متابعو إليسا على تويتر صدمتهم فيما أعلنته معلقين: "ليييش، مستحيل، شوووو...لاتقوليها، صدمة لاااا".

الأسباب الحقيقية وراء قرارها

من جانبه، كشف موقع "الوطن" الأسباب الحقيقة التي دفعت إليسا لقرار الاعتزال، مؤكدا أن مشكلتين دفعتا الفنانة اللبنانية لاتخاذ قرارها، أولهما حذف أغنياتها من تطبيق "أنغامي" وتحويلها إلى "ديزر"، وثانيهما المنافسة الحامية التي اشتدت بين نجمات "روتانا" على لقب النجمة الأولى.

ومنذ عام تحديدًا، طاردت عدة مشاكل المطربة اللبنانية مع شركة "روتانا"، فمع حذف أغنيات مطربي الشركة من "يوتيوب" لصالح بيع الأغنيات كاملة لتطبيق "ديزر"، أعلنت إليسا عن انسحابها من الشركة حال تطبيق ذلك وذلك عبر تغريدة علة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

بعد أيام من تصريح إليسا الجرئ، عقد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" اجتماعًا مع إليسا، وعليه أعلنت الفنانة تراجعها عن التصريحات التي أساءت للشركة الخليجية بحسب ما ذكرته جريدة الوطن المصرية.

وفي شهر أبريل 2018، ومع إعلان "روتانا" رسميًا سحب جميع أغنيات الشركة ومن بينها أغنيات إليسا إلى تطبيق "ديزر"، ردت إليسا بشكل حزين على ما حدث قائلة عبر "تويتر": "كما لاحظتم أغنياتي لم تعد متوفّرة على تطبيق أنغامي وأنا حزينة لذلك، لكن هذا قرار شركة روتانا وأنا أحترمه، أغنياتي متوفّرة الآن على تطبيق ديزر".

وأكد "الوطن" أن صراعات وراء الستار، ربما كانت السبب وراء إعلان إليسا عن أن ألبومها المقبل هو الأخير لها مع "روتانا"، دون تحديد مستقبلها الغنائي، خاصة أنها لم تشر في أي تغريدة لها عن اسم الشركة المنتجة لألبومها الجديد؛ ما يشير الى وجود خلافات قوية مع "روتانا".

وتوترت علاقة إليسا مع شركة "روتانا" بعد التعاقد مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والتي تعد أكثر المطربات عداوة مع اليسا، والتي معها انطلق مصطلح "من هي نجمة روتانا الأولى" نوال أم نجوى كرم أم إليسا؟، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، قائلًا: "كل مطربات الشركة نجوم".

رئيس ’’روتانا‘‘ يرد

من جانبه، علق سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، على اعتزال الفنانة، قائلا عبر تويتر: "إليسا أنتي نجمة كبيرة وأثبتي وجودك في الساحة الغنائية وقرارك ليس ملكك لوحدك وأحنا كروتانا داعمين لك ولمسيرتك الفنية من البدايات إلى الان وسنستمر بإذن الله ولا تيأسي فأنتي مازلتي بقمة العطاء ولا تلتفتي للقلة النشاز في الوسط الفني فنحن أقوياء وسنستمر بإذن الله وجمهورك الوفي معك".

رسائل دعم

أما الإعلامي عمرو أديب قال عبر تويتر: "سيدتى العزيزه بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العباره تاريخيه ومستهلكه لكن انت لا تملكين نفسك انتى ملك لنا جميعا من المحيط للخليج . لا تضيعى ايامك الذهبيه في الغضب بل استمتعى بنجاحك ومحبه الملايين لك".

فيما دعمت الإعلامية رضوى الشربيني إليسا قائلة: "أنا عارفه انتى قد أيه قويه وقد ايه حنونه...ولأنى عرفاكى كويس قد يكون قرارك مبنى على أساس لكن الان احساس الناس و شعورهم تجاه الخبر قد يغير قرارك يا ملكه بين الناس.....#كلنا_اليسا".

وكتبت هيفاء وهبي، عبر "تويتر": "انتصرتي على ظروف أصعب يا إليسا، لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار!! بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي".

وكتب محمد حماقي عبر "تويتر": "يا لها من أخبار حزينة! لا أريد أبدًا تخيل الوسط الفني بدونك، عدم وجودك في هذا المجال خسارة كبيرة لجمهورك وزملائك وللصناعة ككل. لكي كامل دعمي في أي شيء تقررين، لكنني أتمنى أن تفكري في هذا الأمر مرة أخرى، أحبك يا ألوس".

أما أحلام، فكتبت عبر "تويتر": "إليسا سنقف جنبك ونساندك وألبومك القادم لن يكون الأخير إن كان الوسط غابة وأنتي على حق لأن في ناس يعيشون في كذبة كبيرة فجمهورك الكبير ينتظر منك أن تثبتي له أن الوسط جميل بوجودك بينا".​

وكتبت أصالة: "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمن هو مثلك لا يريد أنّ تستعبده هذه المهنة، ولكنك مُهمة ومؤثرة وصانعة ومحبوبة من ملايين الناس، صوتك أصبح جزء من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كُثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا".

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أحمد الشامي يثير الجدل بعد هجومه على اعتزال إليسا: ’’أرخص دعاية شوفتها في حياتي‘‘.. ورد فعل صديقها المقرب

أثار الفنان أحمد الشامي، عضو فريق "واما"، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد هجومه على الفنانة اللبنانية إليسا، واتهامه لها بأن قرار اعتزالها الفن، مجرد دعاية.

وكتب الشامي في تغريدة له قائلا: " قالك مافيا ... أقسم بالله أرخص دعاية شوفتها في حياتي".

وصدمت النجمة إليسا، جمهورها بعدما أعلنت اعتزالها الغناء، وأن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.

وقالت اليسا في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر": "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة.. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي".

وأضافت: "إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا.. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

وتعرض الشامي لهجوم حاد بعد تغريدته، الأمر الذي دفعه في النهاية لحذفها.

رسالة من صديق إليسا المقرب

من ناحية أخرى رفض المصور الفوتوغرافي وديع النجار، الصديق المقرب من إليسا، قرار اعتزالها.

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ونشر وديع النجار صورة له مع إليسا عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مش رح نقبل توقفي إليسا لن نسمح لك بالاعتزال، ستكون صناعة الموسيقى ميتة بدونك".

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إجراء عاجل من ليفربول يحرم صلاح من الانضمام إلى ريـال مدريد (التفاصيل الكاملة)

يبدو أن رغبة ريـال مدريد الإسباني، في التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في طريقها للتبخر، بعدما اقتربت إدارة الريدز من رفع راتب نجمه الأول لـ430 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، للحفاظ على تواجده دخل جدران ملعب "آنفيلد".

وكشفت تقارير بريطانية أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على الجناح المصري، برفع راتبه الأسبوعى إلى 430 ألف جنيه إسترلينى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تلك الخطوة أتت بعد الاهتمام المتزايد من عدة فرق أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى بضم الجناح المصري.

وسيقوم نادى ليفربول بتمديد عقد صلاح مجدداً من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهى فى صيف 2024، وهو ما يجعل "الفرعون" ثانى أعلى لاعب يتقاضى راتباً فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل "سانشيز" كما هو متوقع إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

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وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت أن وكيل صلاح، طلب في وقت سابق الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف الريـال.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريـال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح أو ساديو مانى لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات مع وكيل صلاح، الذي طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس النادي للتراجع عن اتمام الصفقة، بسبب المبالغة في الطلبات المالية.

وكشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد، رغبته في التعاقد مع صلاح، بعد عودة زيدان لتدريب الملكي.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زيدان، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وأبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

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’’#يوم_تلات‘‘ تريند مصر.. تسريب أحدث أغاني عمرو دياب.. والهضبة يبهر جمهوره بكلمات جريئة (فيديو)

تصدر النجم عمرو دياب تريند، مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد تسريب أحدث أغانيه "يوم تلات"، من ألبومه الجديد.

واحتل هاشتاج "#يوم_تلات" تريند السوشيال ميديا، بعد ساعات قليلة من تداول الأغنية على يوتيوب.

وأثارت الأغنية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل وتحديدا من قبل جمهور الهضبة الذى أبدى إعجابه بها نظرا لجرأة كلماتها.

وتقول كلمات الأغنية: "يوم تلات تلات.. بنات ندهونى عالبُساط بَسط.. ياناس عجبونى قاعدة وإنبساط.. غداء وعزمونى فتفتوا الفتافيت.. وفَتنونى شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة".

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندي.

كان عمرو دياب نشر بوستر للأغنية، وعلقت صفحته: "زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة "يوم تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي!".

"يوم تلات" ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركة " NAY FOR MEDIA".

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