البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن أحد نوابه بسبب تهم فساد

رفع مجلس النواب العراقي الحصانة عن النائب في تحالف القرار السني، طلال الزوبعي، بسبب تهم تتعلق بقضايا فساد وابتزاز.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي موافقته على رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي بطلب من القضاء، بسبب تهم تتعلق بالابتزاز والفساد.
ودعا الحلبوسي مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق الزوبعي، ودعوة المشتكين إلى مراجعة المحاكم، وفق الوثيقة.
وتسلم مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، أكثر من 40 طلبًا من القضاء العراقي لرفع الحصانة عن نواب متهمين بقضايا فساد وشبهات أخرى، بحسب لجنة النزاهة البرلمانية.
فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في تموز الماضي، عن تقديمه طلبًا لرئاسة مجلس النواب، لرفع الحصانة عن 21 من أعضاء البرلمان.
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