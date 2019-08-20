أكد المبعوث الأممي لليمن ​مارتن غريفيث​، أن اجتماعه مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة أمس الاثنين، كان إيجابيا ومثمرا، مشيراً إلى أن "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب ​اليمن​، اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار".

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كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث: الأمير خالد بن سلمان يبذل جهودا جبارة لإعادة الاستقرار إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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