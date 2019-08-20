مسؤول اللاجئين بحماس التقى وفداً من المبادرة الشعبية الفلسطينية في عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مسؤول مكتب شؤون ​اللاجئين​ في "حماس" في ​لبنان​ فضل طه استقبل في مكتبه في صيدا وفداً من المبادرة الشعبية الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​، برئاسة الشيخ أبو الدرداء وكلا من حسن سعد، جعفر أبو النجا، يوسف الحاج، خليل مناع وعيسى عوض.

وأثنى الوفد على الجهود التي تقوم بها مكتب شؤون اللاجئين، ورحبوا بزيارة مسؤول مكتب شؤون اللاجئين للمديرة العامة للشؤون السياسية الاستاذة ​فاتن يونس​، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع كل الاطراف لحل قضايا الناس الحياتية، داعيا إلى ضرورة المشاركة في ​الحراك الشعبي​ الرافض لقرار وزير العمل اللبناني بحق ​الفلسطينيين​ وللمطالبة بكافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

بدوره، رحب الحاج أبو أحمد فضل، بالوفد، شاكرا لها جهودها ومثنياً على التحركات التي تقوم بها، شارحاً لهم ما يقوم به المكتب من أعمال. وأكد طه رفضه واستنكاره لقرار وزير العمل الظالم والجائر.

وأضاف أن من حق ​الشعب الفلسطيني​ ان يعيش بكرامة، وأكد بأن التحركات المطلبية مستمرة حتى تراجع الوزير واقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بالثوابت وخيار ​المقاومة​ والتحرير والعودة.