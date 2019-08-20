لجنة الصحة وافقت على إقتراح قانون يتعلق بقانون المعوقين

وافقت ​لجنة الصحة النيابية​ بصورة مبدئية عل اقتراح قانون يتعلق بقانون المعوقين على ان يجري الاستماع الى ​المديرية العامة للجمارك​ في جلسة خاصة. كما ارجأت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات ايداع من ​المؤسسة العامة للاسكان​ لمبالغ الكفالات الخاصة لتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.

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