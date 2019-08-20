رئيس لجنة حقوق الانسان بحث مع خبراء في إصلاح السجون

التقى رئيس ​لجنة حقوق الانسان​ النائب ​ميشال موسى​ عددا من الخبراء في مجال إصلاح السجون، وتم البحث في عدد من المواضيع منها: القانون الذي اقره ​مجلس النواب​ مؤخرا باستبدال عقوبة السجن بالعمل الاجتماعي، وموضوع الاكتظاظ في السجون، وبناء سجن جديد وتسريع المحاكمات، اضافة الى انتقال السجون من ​وزارة الداخلية​ الى ​وزارة العدل​.

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