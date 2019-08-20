ضبط شاحنة حاولت تهريب احذية عبر الحدود السورية

نصبت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ كمينا في منطقة ​ضهر البيدر​ لشاحنة حاولت تهريب 1500 حذاء مهربة عبر الحدود السورية، وقد تم توقيفها بناء لاشارة ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​ بجرم تبييض الاموال.

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