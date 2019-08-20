الرئيس عون: وجودي في بيت الدين لزيادة الطمأنينة واللحمة بين أهالي المنطقة

شدد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في تصريح أمام وفد من منطقة الشوف على أن "وجودي في ​بيت الدين​ لزيادة الطمأنينة واللحمة بين أهالي المنطقة ومجتمعها".

بدوره، توجه النائب ماريو عون الى الرئيس عون، قائلا: "وجودكم بيننا ولو لفترة قصيرة كاف للاطلاع على حاجات المنطقة".