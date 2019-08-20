الرئيس عون: وجودي في بيت الدين لزيادة الطمأنينة واللحمة بين أهالي المنطقة

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون، في تصريح أمام وفد من منطقة الشوف على أن "وجودي في بيت الدين لزيادة الطمأنينة واللحمة بين أهالي المنطقة ومجتمعها".
بدوره، توجه النائب ماريو عون الى الرئيس عون، قائلا: "وجودكم بيننا ولو لفترة قصيرة كاف للاطلاع على حاجات المنطقة".
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