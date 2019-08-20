لافروف: سنرد بحزم على أي استهداف للعسكريين الروس في سوريا

اكد وزير الخارجية التركي ​سيرغي لافروف​ ان ​موسكو​ سترد بحزم على أي استهداف للعسكريين الروس في ​سوريا​. كما اكد استمرار الاتصال العسكري بين الجيشين الروسي والتركي في سوريا.

وكشف لافروف عن انتشار جنود روس على الأرض في محافظة إدلب السورية.