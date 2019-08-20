لافروف: سنرد بحزم على أي استهداف للعسكريين الروس في سوريا

اكد وزير الخارجية التركي سيرغي لافروف ان موسكو سترد بحزم على أي استهداف للعسكريين الروس في سوريا. كما اكد استمرار الاتصال العسكري بين الجيشين الروسي والتركي في سوريا.
وكشف لافروف عن انتشار جنود روس على الأرض في محافظة إدلب السورية.
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