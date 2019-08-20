الخارجية التركية: على النظام السوري ألا يلعب بالنار وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا

اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو إن ​أنقرة​ لن تزيل نقطة المراقبة شمال شرقي ​سوريا​ التي كان رتل عسكري تركي يتوجه لتعزيزها. ودعا النظام السوري ألا يلعب بالنار وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن المحادثات التركية مع الولايات المتحدة، بشأن المنطقة الآمنة في سوريا ستستمر، مشيرا إلى أن أنقرة لديها خطة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقتل 3 مدنيين وجرح 12 آخرون في غارة جوية سورية استهدفت رتلا عسكريا ​تركيا​ كان في طريقه إلى مركز المراقبة التاسع شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ امس الاثنين.