اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو إن أنقرة لن تزيل نقطة المراقبة شمال شرقي سوريا التي كان رتل عسكري تركي يتوجه لتعزيزها. ودعا النظام السوري ألا يلعب بالنار وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا.
وأضاف وزير الخارجية التركي أن المحادثات التركية مع الولايات المتحدة، بشأن المنطقة الآمنة في سوريا ستستمر، مشيرا إلى أن أنقرة لديها خطة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقتل 3 مدنيين وجرح 12 آخرون في غارة جوية سورية استهدفت رتلا عسكريا تركيا كان في طريقه إلى مركز المراقبة التاسع شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية امس الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: على النظام السوري ألا يلعب بالنار وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.