العثور على عظام بشرية في مغارة في كفرشوبا

عثر مكتب مرجعيون - حاصبيا في المديرية العامة لامن الدولة، على مغارة صغيرة في الطرف الغربي لبلدة كفرشوبا تبين انها تحوي على عظام بشرية.
وتوجهت الى المكان عناصر من القوى الامنية والطبيب الشرعي بحيث لا يزال العمل جاريا للكشف عليها وتم سحب بعض العظام.
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