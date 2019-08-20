العثور على عظام بشرية في مغارة في كفرشوبا

عثر مكتب ​مرجعيون​ - ​حاصبيا​ في المديرية العامة ل​امن الدولة​، على مغارة صغيرة في الطرف الغربي ل​بلدة كفرشوبا​ تبين انها تحوي على عظام بشرية. وتوجهت الى المكان عناصر من ​القوى الامنية​ والطبيب الشرعي بحيث لا يزال العمل جاريا للكشف عليها وتم سحب بعض العظام.

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