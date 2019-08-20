الحرس الثوري: إيران سترد بحزم على أي تحرك أميركي ضد ناقلة النفط الإيرانية

اكد القائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري إن إيران سترد بحزم على أي تحرك أميركي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (غريس 1).
وأضاف كوثري أن واشنطن "تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر"، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تتابع مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها".
وتابع كوثري: "الأحداث التي تعرضت لها الناقلة لن تؤثر على علاقات إيران بسوريا"، لافتا إلى أن هدف احتجازها لم يكن زعزعة علاقتنا بسوريا، فالعدو تلقى منا ضربة قاسية لم يفق منها حتى الآن".
وشدد على أنه "في حال تم احتجاز الناقلة مرة أخرى، سيكون رد إيران أكثر صرامة من السابق".
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