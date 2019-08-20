شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، خلال لقائه وفدا طلابيا على أنه "بإستعادة وحدتنا نستعيد ليس ​فلسطين​ فحسب إنما كل حقوقنا التي كانت وما زالت محط أطماع العدو الإسرائيلي"، مشيرا الى أن "تضييع البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع العدو قد يقود كل الإنجازات التي تحققت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري: بإستعادة وحدتنا نستعيد ليس فلسطين فحسب إنما كل حقوقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.