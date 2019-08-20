احتجاز موظف بالقنصلية البريطانية في هونج كونج

اعتقلت السلطات الصينية موظفًا يعمل في القنصلية البريطانية بهونج كونج، وقالت صديقة صينية للموظف إن صديقها اعتقل من قبل السلطات الصينية في طريق عودته إلى المدينة.

وكان سيمون تشينغ ، 28 عامًا، عائدًا من رحلة في شنتشن إلى

مسقط رأسه هونغ كونغ في 8 أغسطس عندما توقفت صديقته لي عن تلقي الرسائل منه.

Advertisements

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء

التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه عائدًا إلى هونغ كونغ من شنتشن ... نحن نقدم الدعم لعائلته".

يأتي اعتقال تشنغ، الذي يعمل في القنصلية البريطانية كمسئول عن التجارة والاستثمار في منظمة التنمية الاسكتلندية الدولية، وسط أكثر من شهرين من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ .