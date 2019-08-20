العنصرية في إسرائيل وصلت لكرة القدم

قامت الشرطة الإسرائيلية بوقف دوري كرة القدم للعائلات المقدسية في القدس الشرقية، وزعم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" أن الدوري أقيم تحت رعاية السلطة الفلسطينية خلافًا لاتفاقية أوسلو، التي تحظر نشاط السلطة الفلسطينية في القدس، حسبما أفادت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية.

ونفى المنظمون مسئولية السلطة الفلسطينية

عن هذا الدوري، قائلين: "قريبا سيصدر "أردان" أمرًا بوقف عربات بسكويت العصى للأطفال لأنها تتمتع بسمات فلسطينية".

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية هذا الإسبوع دوري كرة القدم للعائلات في مدينة القدس القديمة، حسب تعليمات وزير الأمن العام الإسرائيلي "جلعاد

أردان" التابع لحزب "الليكود" الإسرائيلي، ولكن وزعم المنظمون أن التمويل للدوري تم الحصول عليه من قبل رجل أعمال خاص.

وذكرت الصحيفة أن دوري كرة القدم للعائلات المقدسية في البلدة القديمة هو لعبة رياضية شعبية يتم تنظيمها منذ عدة سنوات، ويحضر البطولة 183 أسرة، لكل منهم فريق من الشباب، وتنفق بعض الأسر مبالغ كبيرة من المال في التدريب والأزياء تكريمًا للحدث.