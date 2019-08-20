ترامب يسخر من منتقدي عرضه شراء جزيرة غرينلاند بصورة فوتوشوب مزورة

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بطريقته من منتقدي عرضه شراء غرينلاند من الدنمارك وذلك بنشر صورة "فوتوشوب" لفندق يحمل علامة ترامب فوق أراضي أكبر جزيرة في العالم.
قال ترامب في تغريدة على "تويتر" تضمنت تعليقًا مرفقًا بصورة تم تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب: "أعدكم بعدم فعل ذلك لغرينلاند".
تأتي هذه التغريدة بعد تصريحات
ذكر كيلسن خلال مؤتمر صحفي فيوقت سابق: "لا يجب لأحد أن يفرض قراره علينا، يجب أن يتم احترامنا، ويتعين أن تكون مصالحنا دائمًا في المقدمة".
أكد ترامب، يوم الأحد، اهتمام إدارته بشراء الجزيرة الدنماركية، مما أثار ردود فعل غاضبة.
من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي الدنمارك الشهر المقبل، حيث ينتظر أن يلتقي مع ملكة الدنمارك، مارغريت الثانية.
سعت الولايات المتحدة لشراء الجزيرة خلال القرن العشرين، في خطوة قوبلت حينها بالرفض من الدنمارك.
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