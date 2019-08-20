سوريا: ارتفاع عدد المغتربين طالبي دفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية

ارتفع عدد الوكالات الخارجية الخاصة بدفع البدل النقدي لخدمة العلم واستخراج جواز سفر، بعد إلغاء الموافقات الأمنية الخاصة بذلك، حسب ما ذكر مصدر قضائي لصحيفة الوطن السورية.

وأوضح المصدر الذي لم يحدد نسبة الارتفاع، أن "هناك الكثير من الشباب أصبح لهم فترة لا بأس بها خارج البلد لذلك يتم توكيل أقربائهم أو أشخاص آخرين في

دفع البدل عن خدمة العلم وهذا ما زاد من ارتفاعها".

وأشار المصدر القضائي في محكمة العدل بدمشق إلى أن "وزارة الخارجية والمغتربين عممت على كافة سفاراتها وقنصلياتها حول موضوع الوكالات المعفية من الموافقات الخاصة، باعتبار أن هذه الوكالات يتم عرضها على الخارجية قبل حفظها

في وزارة العدل في حال رغب صاحب الوكالة في تجديدها".

وتنص الأنظمة السارية بخصوص السوريين المغتربين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية، على أن يدفعوا بدلا نقديا عن تلك الخدمة كي يُعفوا منها، وتُطوى قيودهم في السجلات العسكرية، وإلا فإنهم سيجبرون على تأدية الخدمة حال دخولهم البلاد.

ويتم تقديم طلبات البدل بواسطة المكلف ذاته أو أحد ذويه أو وكيله القانوني عبر وكالات خاصة بذلك. وتبلغ قيمة البدل 8 آلاف دولار أمريكي.