روسيا: حادث الانفجار لا يخص "منظمة حظر التجارب النووية"

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، لمنظمة دولية تأسست للتحقق من حظر التجارب النووية إن حادثاً وقع أثناء تجربة عسكرية في شمال روسيا هذا الشهر أمر لا يخصها وإن تقديم بيانات الإشعاع مسألة طوعية تماماً.

وكانت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومقرها فيينا، قد قالت أمس الإثنين، إن الاتصال انقطع بموقعي المراقبة الروسيين الأقرب إلى مكان الانفجار الغامض بعد أيام من الحادث وبعد ذلك بوقت قصير انقطع الاتصال عن موقعين آخرين مما أجّج شكوكاً بأن روسيا تلاعبت بالمواقع.

وأقرت وكالة روساتوم النووية الحكومية في روسيا بمقتل عاملين في المجال النووي في الانفجار، الذي وقع يوم الثامن من أغسطس الجاري، أثناء اختبار محرك صاروخي قرب البحر الأبيض في أقصى شمال روسيا.

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ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية قوله إن تسليم بيانات من محطات الإشعاع إلى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة طوعية وإن حادث الثامن من أغسطس أمر لا يخص المنظمة بأية حال.