إصابة أكثر من 100 مدني في تفجيرات بأفغانستان

قال مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء، إن عدد المصابين في تفجيرات بمدينة جلال أباد ارتفع إلى 123 مصاباً بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات عامة وأسواق ومطاعم خارجية بالمدينة الشرقية.

وقال جولزاده سانجار وهو مسؤول بقطاع الصحة في جلال أباد إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى في الانفجارات، التي حدثت فيما كانت أفغانستان تحتفل بالذكرى المئة لاستقلالها.

وأسفر تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابول عن مقتل 63 شخصاً على الأقل يوم السبت، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هذا الهجوم.

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