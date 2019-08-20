إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال بنابلس واعتقالات في الضفة والقدس

أصيب 5 شبان فلسطينيين اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف في نابلس لأداء الصلوات والطقوس التلمودية التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في محيط قبر يوسف، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين حاولوا إغلاق عدد من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية.

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وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر حافلات خاصة بهم عند الساعة الثانية عشر قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط قبر يوسف خلال أداء الصلوات والطقوس التلمودية.

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على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 16 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

من جهتها فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة واستهدفت الزوارق الحربية مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع بجانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.