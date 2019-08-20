زعيمة هونج كونج تعرب عن رغبتها في الحوار لتهدئة المحتجين

أعربت زعيمة هونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء، عن رغبتها في "الحوار"، في الوقت الذي تواجه فيه حكومتها احتجاجات شعبية ضخمة ضد النفوذ الصيني على الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي وعنف الشرطة المزعوم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: "سنبدأ على الفور منصة للحوار مع أشخاص من جميع مناحي الحياة. إنه شيء نريد أن نقوم به بطريقة صادقة ومتواضعة للغاية."

وأضافت الزعيمة أن المسؤولين "يريدون التواصل مع المجتمع في أقرب وقت ممكن".

كما وعدت بعمل "دراسة لتقصي الحقائق"، للتحقيق في شكاوى حول عنف الشرطة.

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يذكر أن المحتجين اشتبكوا مراراً مع الشرطة - منذ أن بدأت حركة الاحتجاجات في التاسع يونيو الماضي ضد مشروع قانون من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين - واتهموا أفرادها باستخدام القوة المفرطة.

ومن المقرر أن يقود التحقيق مجلس شكاوى الشرطة، وليس لجنة مستقلة مشكلة بصورة خاصة، كما طالب المتظاهرون.