كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة فرنسية متجهة من موسكو إلى باريس تستعد للهبوط اضطراريا في لوكسمبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بوابة بيانات "فلايت رادار"، أن طاقم طائرة إيرباص A319 إير فرانس، التي كانت متجهة من موسكو إلى باريس، أرسل إشارة طوارئ على متن الطائرة ويستعد للهبوط في مدينة لوكسمبورج.

وأرسلت الطائرة إشارة الطوارئ في منطقة لوكسمبورج، وانعطفت وبدأت في الهبوط، وفقًا للتقارير.

وحسب الجدول الزمني عبر الإنترنت في مطار شيريميتيفو، غادرت الرحلة AF1145 من مطار موسكو في الساعة 9:00 صباحا (6:00 صباحا بتوقيت جرينتش). كان من المفترض أن تكون مدة السفر 3 ساعات و 40 دقيقة إلى مطار شارل ديجول.