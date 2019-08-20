كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط جرحى بإطلاق نار في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت مدينة ماغديبورج شرقي ألمانيا، مساء أمس الاثنين، بحالة من الذعر، بعد وقوع حادث إطلاق نار، تسبب في رفع الشرطة درجة الاستعداد إلى القصوى.

وأصيب شخصان على الأقل في واقعة إطلاق النار، أمام مقهى للشيشة في وسط المدينة، وفقا لما نشرته صحيفة "سودتشي زايتونج".

كما توجه أكثر من 30 شرطيا، مدججين بالسلاح، إلى مكان الواقعة للسيطرة على الوضع، وألقوا القبض على نحو 25 شخصا متورطين في تلك الأحداث.

​وأشارت الشرطة الألمانية في بيانها، أن القصة بدأت عندما ألقى مجموعة من الأفراد قطع من الأثاث على مرتادي المقهى.

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وسرعان ما تطورت الأحداث إلى اشتباكات عنيفة، وصلت إلى حد تبادل إطلاق النار.

ورغم روايات شهود العيان، إلا أن أيا منهم لم يعرف حتى الآن، السبب الحقيقي لاندلاع تلك الاشتباكات.

​وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المقهى والمنطقة المحيطة به، وألقت القبض على 25 شخصا من المتورطين في الأحداث.

وعثرت الشرطة في موقع الحادث على طلقات خرطوش وعصاة للبيسبول وسلاح ناري تم إلقاءه أسفل سيارة.